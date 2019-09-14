برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية في الليجا

رياضة 2019-09-14 | 22:50 1,232 مشاهدة حسم فريق برشلونة مباراته أمام فالنسيا بالفوز بنتيجة (5-2)، في منافسات الجولة الرابعة لليجا. وحل الخفافيش ضيوفًا على البلوجرانا بملعب "كامب نو". وافتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة بهدف مبكر في الدقيقة الثانية. ثم أضاف فرانكي دي يونج هدفًا ثانيًا لبرشلونة في الدقيقة السابعة. Advertisements بالدقيقة 27 قلص كيفن جاميرو الفارق لفالنسيا بهدف، احتسبه حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفار.



في الشوط الثاني أحرز جيرارد بيكيه الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 51. في الشوط الثاني أحرز جيرارد بيكيه الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 51. ثم أحرز البديل لويس سواريز هدفين في الدقائق 61 و82. وقبل نهاية المباراة سجل ماكسي جوميز هدفًا ثانيًا لفالنسيا في الدقيقة 92. حسمت المباراة بفوز برشلونة (5-2)، ليرفع رصيده للنقطة السابعة ويتوقف رصيد فالنسيا عند 4 نقاط.



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