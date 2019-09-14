حريق في الكرادة والدفاع المدني يتدخل

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا اندلع في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل منزل متخذ مخزن للاجهزة الكهربائية ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.