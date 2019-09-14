الحشد الشعبي ينفي شائعات قطع طريق كركوك – بغداد

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن احباطه تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي في طريق كركوك – بغداد، فيما نفى الانباء التي تحدثت عن قطع الطريق.
وقال آمر اللواء 52 بالحشد الشعبي أحمد الامرلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "عناصر بتنظيم داعش الارهابي حاولوا التقرب من طريق بغداد – كركوك قبل ان تقوم مفرزة ثابتة تابعة للواء 52 في الحشد الشعبي بالتصدي لهم بالقرب من قرية مفتول في أطراف قضاء امرلي".
وأضاف انه "تجري حاليا عملية ملاحقة افراد عصابات داعش الإرهابية"، مطمئنا "بأن الامور تحت السيطرة ولا صحة لما اشيع بشأن قطع الطريق وان الطريق آمن لسالكيه".
يذكر أن الطريق شهد عدة خروقات أمنية وعمليات خطف خلال الفترة الماضية لافراد القوات الأمنية والمدنيين، قبل ان تقوم قوات الحشد الشعبي بتأمينه.
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