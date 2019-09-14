الحلبوسي يدعو شركة سيمينس لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، شركة سيمينس لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين، فيما أكد استعداد المجلس لدعم خطط الحكومة ووزارة الكهرباء وتوفير الغطاء التشريعي لها في الموازنة العامة.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، رئيس شركة سيمينس ومديرها التنفيذي جو كايزر والوفد الفني المرافق له، يرافقهم القائم بالأعمال الألماني لدى العراق يوخن مولر".
وأكد الحلبوسي بحسب البيان، "استعداد المجلس لدعم خطط الحكومة ووزارة الكهرباء وتوفير الغطاء التشريعي لها في الموازنة المالية العامة؛ كونها واحدة من أهم احتياجات المواطنين".
ودعا رئيس مجلس النواب شركة سيمينس إلى "الشراكة مع الشركات المحلية وفق المعايير القياسية المعتمدة، وتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين، فضلاً عن قيام الشركة بتقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق التي تُنفَّذُ فيها مشاريع الطاقة الكهربائية، وذلك ببناء المدارس والمراكز الصحية وإعمار البيوت التي دُمِّرت في المدن المُحررة خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي".
من جهته قدَّم رئيس شركة سيمينس الألمانية، وفقاً للبيان "عرضاً عن مشاريع الشركة في عموم العراق ومراحل تنفيذها والإجراءات التعاقدية وسُبل تسهيلها؛ لغرض تسريع إنجاز المشاريع بحسب الخطط الفنية الموضوعة لها وبزمن قياسي".
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