شرطة ديالى: طاردنا متهمين في خمس محافظات واعتقلنا 10 منهم

اكد قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، السبت، مطاردة وتعقب متهمين خطيرين في خمس محافظات واعتقال 10 منهم .



واضاف قائد شرطة ديالى ان "عملية الاعتقال تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة"، لافتا الى ان "الشرطة لديها قائمة مطلوبين يجري تعقبهم اينما ذهبوا خاصة وان بعضهم متهم بمجازر بشرية دامية في ديالى". وقال العبادي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "شرطة ديالى لاحقت متهمين خطيرين في 5 محافظات بينهم ارهابيين ونجحت في اعتقال 10 منهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتعاون مع القوى الامنية في تلك المحافظات" .واضاف قائد شرطة ديالى ان "عملية الاعتقال تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة"، لافتا الى ان "الشرطة لديها قائمة مطلوبين يجري تعقبهم اينما ذهبوا خاصة وان بعضهم متهم بمجازر بشرية دامية في ديالى". وتابع ان "العملية جرت بكمائن نوعية وسيتم محاكمة المتهمين وفق الأصول لينالوا جزائهم العادل".



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