شرطة ذي قار تعلن تضبط 620 قرصاً مخدراً في الناصرية

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، السبت، عن ضبط 620 قرصاً مخدراً في الناصرية.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبموافقات قانونية تم مداهمة منزل أحد المتاجرين بالمواد المخدرة في مدينة الناصرية ومن خلال التفتيش تم ضبط (620) قرصاً مخدراً معروف محليا بالكبتي وضبط أقراص مخدرة مهشمة داخل خزانة ملابس".

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وأضاف أنه "تم ضبط الاقراص المخدرة بمحضر ضبط اصولي والتأكيد على تكثيف الجهود للقبض على المتهم".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال متهمين بترويج وبيع المخدرات وضبط كميات بحوزتهم في بغداد والمحافظات.