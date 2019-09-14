التربية النيابية ترسل كتاباً لوزارة التربية لمنح فرصة دور ثالث للطلبة الراسبين

اعلن عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم، السبت، ارسال اللجنة كتابا رسميا الى وزارة التربية بغية منح الطلبة الراسبين بالدورين الاول والثاني للمراحل النهائية وبصورة شاملة فرصة دور ثالث. وقال الغانم في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة اجتمعت اليوم واتفقت على ارسال كتاب رسمي الى وزارة التربية بغية منح الطلبة الراسبين في الدورين الاول والثاني للمراحل المنتهية وبصورة شاملة فرصة دور ثالث".



وشدد الغانم على ان "الكتاب تم ارساله بشكل رسمي ونتمنى من الوزارة التفاعل الايجابي معه بغية مساعدة ابناءنا الطلبة على نيل تلك الفرصة لضمان عدم ضياع عام كامل من مشوارهم الدراسي".

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