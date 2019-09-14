بريطانيا ترفض إخلاء سبيل أسانج رغم انتهاء فترة احتجازه

أعلنت السلطات البريطانية أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج سيبقى وراء القضبان حتى انتهاء النظر في طلب الولايات المتحدة بتسليمه إليها، رغم انتهاء الفترة القانونية لاحتجازه قريبا.
وأشارت بارايتزر إلى وجود "أرضية ملموسة" للاعتقاد بأن أسانج سيحاول مرة أخرى الهروب من القضاء في حال الإفراج عنه بكفالة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن محامي أسانج لم يقدم طلبا لإخلاء سبيل موكله.
وزج بأسانج في السجن خلال شهر أبريل الماضي لمدة 50 أسبوعا بعد حرمانه من صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن حيث أمضى نحو ثمانية أعوام، غير أن محاميه أكد سابقا أن موكله قد يخرج من السجن بعد قضائه نصف مدة العقوبة.
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