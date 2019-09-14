بريطانيا ترفض إخلاء سبيل أسانج رغم انتهاء فترة احتجازه

وأكدت القاضية فانيسا بارايتزر في محكمة وستمنستر الابتدائية أن أسانج كان سيخرج من سجن "بيلمارش" اللندني في 22 سبتمبر الحالي، غير أن القضاء لن يوافق على ذلك، وسيبقى وراء القضبان مع تغيير صفته من سجين يقضي عقوبة إلى شخص مهدد بالترحيل.وأشارت بارايتزر إلى وجود "أرضية ملموسة" للاعتقاد بأن أسانج سيحاول مرة أخرى الهروب من القضاء في حال الإفراج عنه بكفالة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن محامي أسانج لم يقدم طلبا لإخلاء سبيل موكله.

وزج بأسانج في السجن خلال شهر أبريل الماضي لمدة 50 أسبوعا بعد حرمانه من صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن حيث أمضى نحو ثمانية أعوام، غير أن محاميه أكد سابقا أن موكله قد يخرج من السجن بعد قضائه نصف مدة العقوبة.