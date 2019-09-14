اعلنت وزارة الداخلية، السبت، ضبط 20 عبوة ناسفة ومواد تدخل في صناعتها جنوبي بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية تتمكنت اليوم من ضبط ٢٠ عبوة عبارة عن جليكان سعة ٢٠ لتر و٣٣٢ صائق و ١٥٥ مؤقت تفجير ١٥ متر فتيل واعتدة وموصلات تفجير".



واضافت الوزارة، أن "هذه المواد ضبطت في منطقة عكر السعدان جنوبي العاصمة بغداد بالتنسيق مع الفرقة 17 وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن ضبط 20 عبوة جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.