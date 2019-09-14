مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

رفع مجلس النواب، السبت، جلسته التي عقدت اليوم الى الاثنين المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين الساعة الواحدة بعد الظهر".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاولى من السنة التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي.