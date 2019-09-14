رفع مجلس النواب، السبت، جلسته التي عقدت اليوم الى الاثنين المقبل.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين الساعة الواحدة بعد الظهر".
وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاولى من السنة التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.