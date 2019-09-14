مكتب عبد المهدي يعلن زيادة الخزن المائي في بحيرتي حديثة والحبانية

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، زيادة الخزن المائي في بحيرتي سد حديثة والحبانية في محافظة الانبار. وقال السكرتير الشخصي لعبد المهدي، الفريق اول ركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "مناسيب المياه ارتفعت في نهر الفرات لكثرة المياه الواردة"، مشيرا الى "زيادة الخزن المائي في بحيرتي سد حديثة والحبانية".



واضاف الباتي، أن "هذا الامر يعتبر فرحة لمناطق الفرات الاوسط والمزارعين للموسم الشتوي".

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