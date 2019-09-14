ماني وصلاح يقودان ليفربول للفوز على نيوكاسل في البريميرليج

مبكرًا تقدم نيوكاسل عن طريق ييترو فيليمز، عند الدقيقة 7 بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الإسباني أدريان.

وظل ليفربول يبحث عن التعادل أمام دفاع جيد للغاية من نيوكاسل، ولكن في الدقيقة 28 سقط دفاع نيوكاسل في فخ ماني وروبرتسون.



روبي يمر ويمرر الكرة لماني، والسنغالي يسدد صاروخية ليرد على فيليمز ويكاد يمزق شباك الحارس دوبرافكا.

وفي الدقيقة 37 تعرض ديفوك أوريجي للإصابة وغادر الملعب ليدخل بدلًا منه روبرتو فيرمينو.

فيرمينو بعد 3 دقائق من دخوله، يمرر بطريقة رائعة لساديو ماني، والسنغالي لم يتهاون مستغلًا خطأ الحارس ويسجل الثاني، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز.

وفي الشوط الثاني، استطاع ليفربول ان يحافظ على النتيجة أطول فترة ممكنة، وحاول كثيرًا على مرمى دوبرافكا، ولكن كان بالمرصاد لروبرتسون ومحمد صلاح في أكثر من فرصة.



النجم المصري ظهر في الدقيقة72 اثناء هتاف الجماهير بإسمه، ليمر ويمرر لفيرمينو، والبرازيلي بكعب القدم يضع صلاح أمام المرمى، وبالطبع هداف بريمرليج لا يمكنه إهدار الفرصة، ليسجل الثالث.

ظلت المباراة حتى النهاية بهذه النتيجة، ويصل ليفربول إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي من 5 نقاط، بينما نيوكاسل يتوقف عند النقطة 4 في المركز الرابع عشر.

