نائب: اتفاق سياسي على مناقشة القوانين المعطلة بالسنة التشريعية المقبلة

اكد النائب عن كتلة سائرون البرلمانية بدر الزيادي، السبت، وجود اتفاق سياسي على اهمية عرض القوانين المعطلة من الفترات السابقة للمناقشة بغية استكمالها والتصويت عليها خلال السنة التشريعية الثانية.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من القوانين الخلافية التي تآخر تشريعها والتي ركن البعض منها منذ الدورات البرلمانية السابقة"، مشيرا ال "وجود اتفاق سياسي على اهمية مناقشة القوانين التي عطلت ولم يتم عرضها للقراءة بالفترة السابقة بغية استكمالها للتصويت خلال السنة التشريعية الثانية".



واضاف الزيادي، ان "المزايدات السياسية موجودة ولا يمكن لاحد انكار هذا الامر، لكن الاغلبية اليوم داخل البرلمان يتفقون على اهمية تمرير القوانين المهمة والضرورية"، مشددا على "التحديات كبيرة والمخاطر لا يمكن الاستهانة بها بالتالي فان الصراعات السياسية ستعطي الفرصة لاعداء البلد كي يطمعوا ويتدخلوا بشؤوننا وهو الامر الذي لا نريده مطلقا".

