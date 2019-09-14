بالوثائق.. تواقيع برلمانية لتجميد قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات العقود والإجراء

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن جمع تواقيع برلمانية لإلغاء وتجميد قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات العقود والإجراء. وقرر مجلس الوزراء في الثامن من ايلول الحالي، اعتماد اليات معالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

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