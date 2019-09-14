البرلمان ينهي مناقشة سبعة مقترحات قوانين

انهى مجلس النواب، السبت، مناقشة سبعة مقترحات قوانين بينها التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (١١) لسنة ٢٠١٦"، مؤكداً أن "مجلس النواب انهى مناقشة قانون تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٠".
وأضاف أن "مجلس النواب انهى كذلك مناقشة قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٠٠، مشيراً الى أن "مجلس النواب يُنهي مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة دخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا".
ولفت الى أن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه"، موضحاً أن "مجلس النواب انهى قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".
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