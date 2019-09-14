أعلن الأمين العام لتجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين فلاح الحسيناوي، السبت، عن موعد المظاهرة التي سوف يقوم بها موظفي مكاتب المفتشين العموميين ضد الحملة التي يقودها بعض البرلمانيين لإلغاء المكاتب.
وقال الحسيناوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الدور التكاملي الذي تقوم به مكاتب المفتشين العموميين مع بقية الجهات الرقابية مثل النزاهة وديوان الرقابة المالية يعتبر جزء أساسي وجوهري من ضمن أعمال هذه الجهات الرقابية وخاصة هيأة النزاهة وكذلك التضحيات والمنجزات الكبيرة والمبالغ التي تم استردادها والعدد الكبير من الملفات الذي أحيل للقضاء بجهود كوادر المكاتب".
وأشار إلى أن "موعد المظاهرة والتي دعى لها تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين ستكون متزامنة مع جلسة مجلس النواب القادمة والتي أعلن عن إدراج قانون إلغاء المكاتب ضمن جدول أعمالها".
وكانت النائبة عالية نصيف قد كشفت في وقت سابق من، اليوم السبت، عن وجود إجماع نيابي لتمرير مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما أكدت ان تلك المكاتب حلقة زائدة ولا فائدة منها.
وأشار إلى أن "موعد المظاهرة والتي دعى لها تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين ستكون متزامنة مع جلسة مجلس النواب القادمة والتي أعلن عن إدراج قانون إلغاء المكاتب ضمن جدول أعمالها".
وكانت النائبة عالية نصيف قد كشفت في وقت سابق من، اليوم السبت، عن وجود إجماع نيابي لتمرير مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما أكدت ان تلك المكاتب حلقة زائدة ولا فائدة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد مظاهرة موظفي مكاتب المفتشين العموميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.