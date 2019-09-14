تحديد موعد مظاهرة موظفي مكاتب المفتشين العموميين

وقال الحسيناوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الدور التكاملي الذي تقوم به مكاتب المفتشين العموميين مع بقية الجهات الرقابية مثل النزاهة وديوان الرقابة المالية يعتبر جزء أساسي وجوهري من ضمن أعمال هذه الجهات الرقابية وخاصة هيأة النزاهة وكذلك التضحيات والمنجزات الكبيرة والمبالغ التي تم استردادها والعدد الكبير من الملفات الذي أحيل للقضاء بجهود كوادر المكاتب".وأشار إلى أن "موعد المظاهرة والتي دعى لها تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين ستكون متزامنة مع جلسة مجلس النواب القادمة والتي أعلن عن إدراج قانون إلغاء المكاتب ضمن جدول أعمالها".

وكانت النائبة عالية نصيف قد كشفت في وقت سابق من، اليوم السبت، عن وجود إجماع نيابي لتمرير مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما أكدت ان تلك المكاتب حلقة زائدة ولا فائدة منها.

