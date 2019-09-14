نائب يوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية بشأن غلق سفارات العراق في الخارج

اعلن النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، السبت، استحصاله موافقة رئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال برلماني الى وزير الخارجية محمد علي الحكيم بشأن غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق . وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استحصل موافقة رئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤالا برلمانيا لوزير الخارجية للحضور الى البرلمان بشأن غلق سفارات العراق في الخارج للاجابة على السؤال شفاهياً وذلك لأهمية الموضوع ".



واضاف أن "المادة (3 - ثانيا -أ ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقا لمبدأ التعامل بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدد من الدول، فما اجراءات وزارة الخارجية بخصوص تطبيق هذه المادة منذ تشريع قانون الموازنة ولغاية الآن".



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