البرلمان يصوت على تشكيل لجنتين احداها بشأن حفظ السيادة والاخرى بشأن ملف المفقودين

صوت مجلس النواب، السبت، على تشكيل لجنتين الاولى بشأن حفظ سيادة العراق والاخرى تتولى متابعة ملف المفقودين والمغيبين.
وقال مصدر برلماني، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية لأتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق"، مبينا ان "اللجنة تضم رؤساء الكتل السياسية وممثلي عن لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية".
واضاف المصدر ان "البرلمان صوت على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية بملف المفقودين والمغيبين واعادة النازحين تضم رؤساء الكتل النيابية وممثلي عن لجان الامن والدفاع والمهجرين وحقوق الانسان والقانونية".
يذكر ان مجلس النواب عقد، اليوم السبت، جلسته الاولى من السنة التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي.
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