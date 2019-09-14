البرلمان يُصوت على تبني المطالب بتعويض 'شهداء حادثة التدافع'

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على تبني مطالب النواب بتعويض شهداء حادثة التدافع خلال مراسم زيارة استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء".

وكان نواب محافظة كربلاء دعوا، اليوم السبت، الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعلاج مصابي حادثة التدافع عند مدخل مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء، مطالبين بإصدار قرار نيابي بشمول "شهداء" الحادثة بقانون مؤسسة الشهداء.



واعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء (الثلاثاء 10 ايلول 2019)، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت الاخيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح "الشهداء".