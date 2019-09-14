أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، السبت، مقتل حمزة بن لادن بعد ان اعلن مسؤولون اميركيون في تموز الماضي عن مقتله بعملية استخبارية. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن خلال عملية لمكافحة الإرهاب على الحدود الأفغانية الباكستانية". وأعلن مسؤولون أميركيون، في (31 تموز 2019)، أن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، قتل في عملية استخبارية أميركية.

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