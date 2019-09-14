ريال مدريد ينجو من مفاجآت ليفانتي في الليغا

2019-09-14 | 15:02
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تمكن نادي ريال مدريد، السبت، من الفوز على نادي ليفانتي بنتيجة ٣-٢، ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.
وبدأ المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما صاحب ال٣٠ عاماً بالتسجيل لصالح نادي ريال مدريد في مرمى ليفانتي بالدقيقة ٢٥ من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة ٣١، ثم أحرز كاسيميرو الهدف الثالث في الدقيقة ٤٠.
وبعد مرور ٤ دقائق فقط من صافرة انطلاق الشوط الثاني، سجل بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق الهدف الأول لفريق ليفانتي، ثم أضاف جونزالو ميليرو الهدف الثاني في الدقيقة ٧٥.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد إلى النقطة الثامنة فى المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة السادسة في المركز الخامس.
وبعد مرور ٤ دقائق فقط من صافرة انطلاق الشوط الثاني، سجل بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق الهدف الأول لفريق ليفانتي، ثم أضاف جونزالو ميليرو الهدف الثاني في الدقيقة ٧٥.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد إلى النقطة الثامنة فى المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة السادسة في المركز الخامس.
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