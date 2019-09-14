نائب: سنستجوب ثلاثة وزراء قريباً

أعلن النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال، السبت، عن قرب استجواب وزراء الزراعة والصناعة والنقل قريباً.
وأضاف أن "رئيس مجلس النواب سيحيل تلك الطلبات الى اللجان المختصة لتحديد موعد استجواب اولئك الوزراء "، مؤكداً أن "هذه الاجراءات هي في اطار تدعيم عمل الحكومة وبرنامجها الوزاري، وتعديل مسار البرنامج الحكومي عبر تحديد بعض المفاسد والمخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات".
وأوضح طلال، أن "هناك ملفات أخرى تخص بعض الوزارات ستقدم في الفترة المقبلة بعد استكمال جمع وتدقيق الوثائق الخاصة بها"، مبيناً أن "أغلب الملفات تخص الوزارات خلال الدورة الحالية وهناك بعض الملفات منها تخص اجراءات العمل الاداري لدى بعض الوزراء الذين كانوا يشغلون منصب مدير عام انذاك ".
وأشار إلى أنه "سيتم إرسال أسئلة شفهية وتحريرية الى الوزراء لم تكن الاجابات عن معظمها دقيقة وتهرب بعض الوزراء من الاجابة عنها لوجود ادلة دامغة، ولذلك سنمضي الى الاستجواب امام البرلمان".
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