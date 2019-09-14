انتخاب العراق لعضوية لجنة في منظمة السياحة العالمية

انتخب المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية العراق لعضوية لجنة البرامج والميزانية ممثلاً عن دول الشرق الأوسط.
وقال مدير عام دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة محمد العبيدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على مقررات وتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ تم إختيار جمهورية العراق لعضوية لجنة البرامج والميزانية ممثلا عن دول الشرق الأوسط".
وأضاف العبيدي أنه ترأس "هذه الاجتماعات مع مدير قسم العلاقات الدولية علي ياسين"، مشيراً الى أن "هذه اللجنة تعد من أهم لجان منظمة السياحة العالمية التي تتولى مهام رسم السياسات والاستراتيجيات المالية والفنية والادارية للمنظمة الدولية".
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