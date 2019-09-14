نائبة عن الفتح: سنقف ضد تمديد عمل الدرجات الخاصة

أكدت النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، السبت، أنها ستقف بالضد من تمديد عمل الدرجات الخاصة. وقالت الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقدته داخل مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إنه "في الوقت الذي نتطلع فيه الى انتهاء فترة تولي الدرجات الخاصة في الدولة مع ان تقوم الحكومة بفتح الطريق امام الكوادر الشابة من الخريجين والكفاءات الذي حرموا منه استحقاقهم بسبب المحاصصة الحزبية والفساد المتفشي بين مسؤولي الدولة، فوجئنا بقرار مجلس الوزراء الذي خول رئيس الوزراء بتمديد تولي المناصب لبعض الشخصيات القديمة والفاسدة".



وأضافت أن "هذه القرارات جاءت مجحفة ولا يمكن السكوت عنها، وستكون لنا وقفة داخل مجلس النواب للتصدي لهذا القرار".

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