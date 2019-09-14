تنويه من المرور بخصوص إجراء صيانة لطريق في بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تنويهاً بخصوص أعمال صيانة على جزء من طريق جنوبي العاصمة بغداد. وقال إعلام المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أمانة بغداد باشرت أمس، بتحويل حركة السير من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد إلى الطريق الموازي له وذلك لوجود أعمال صيانة على جزء من هذا الطريق".



وكانت أمانة بغداد أعلنت، الاثنين (9 أيلول 2019)، عن قطع الطريق السريع بغداد- بابل جنوب العاصمة بدءاً من السبت (14 أيلول) لصيانته، مؤكدة توفير بديل عنه.

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