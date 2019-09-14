الاعلام الامني تعلن اعتقال شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات خلال زيارة الاربعين

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن اعتقال شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات خلال زيارة الاربعين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء تمكنت من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من ٦ مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين".

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واضاف ان "ذلك جاء خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا الى ان "من بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا".

وتابعت ان "عملية القبض تمت في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".