اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن اعتقال شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات خلال زيارة الاربعين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء تمكنت من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من ٦ مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين".
واضاف ان "ذلك جاء خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا الى ان "من بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا".
وتابعت ان "عملية القبض تمت في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تعلن اعتقال شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات خلال زيارة الاربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.