اللكاش: عبد المهدي لا يرغب بالتمديد للدرجات الخاصة ولو ليوم واحد

وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "زمن الاستثناءات والتمديد ولى من غير رجعة كما كان يفعل في الحكومات السابقة".

وأضاف أن "عدم التمديد ومبدأ التدرج الوظيفي هو القاعدة في حكومة عبد المهدي وهناك ضغوطات تمارس من قبل الكتل السياسية لضرب هذه القاعدة".



وأكد اللكاش، أن "ذلك جاء لكي يفسح المجال للكفاءات العراقية الأخرى على أساس النزاهة والمهنية وسن الخدمة".

وتابع، أن "ما صدر من مجلس الوزراء هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار عبد المهدي وهو لم يصوت على ذلك".

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم311 لسنة2019 والقاضي بتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصه ممن بلغوا السن التقاعدية للاحالة الى التقاعد.

