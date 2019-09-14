اللكاش: عبد المهدي لا يرغب بالتمديد للدرجات الخاصة ولو ليوم واحد

أكد القيادي عن تيار الحكمة محمد اللكاش، السبت، عدم رغبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتمديد لأصحاب الدرجات الخاصة بعد بلوغهم السن التقاعدية ولو ليوم واحد.
وأضاف أن "عدم التمديد ومبدأ التدرج الوظيفي هو القاعدة في حكومة عبد المهدي وهناك ضغوطات تمارس من قبل الكتل السياسية لضرب هذه القاعدة".
وأكد اللكاش، أن "ذلك جاء لكي يفسح المجال للكفاءات العراقية الأخرى على أساس النزاهة والمهنية وسن الخدمة".
وتابع، أن "ما صدر من مجلس الوزراء هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار عبد المهدي وهو لم يصوت على ذلك".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم311 لسنة2019 والقاضي بتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصه ممن بلغوا السن التقاعدية للاحالة الى التقاعد.
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