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2019-09-14 | 14:07
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علق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود على الأنباء التي انتشرت حول اجتماعه مع النجم الدولي السابق عدنان درجال في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "الأنباء التي أشارت إلى اتفاقه مع درجال والاستقالة من منصبه بالاضافة إلى عدد آخر من أعضاء اتحاد الكرة هي عارية عن الصحة تماماً، فلا يوجد شيء من هذا القبيل".
وأضاف، أن "الاجتماع تم في الدوحة من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين ولم نتطرق إلى أي اتفاق أو ما شابه ذلك"، مبيناً أن "الاجتماع سيتم استئنافه في العاصمة بغداد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي".
يذكر أن القضاء العراقي أصدر حكماً بمنع سفر كل من أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا ومدير لجنة العلاقات الدولية وليد طبرة لحين الانتهاء من قضية تزوير أوراق ترشيح النجم الدولي السابق عدنان درجال في انتخابات اتحاد الكرة الاخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بشأن اجتماعه مع درجال في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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