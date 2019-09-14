أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بشأن اجتماعه مع درجال في الدوحة

واجتمع مسعود مع درجال برعاية رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في الدوحة أمس، حيث تضاربت الأنباء حول ما تمخض عنه الاجتماع.

وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "الأنباء التي أشارت إلى اتفاقه مع درجال والاستقالة من منصبه بالاضافة إلى عدد آخر من أعضاء اتحاد الكرة هي عارية عن الصحة تماماً، فلا يوجد شيء من هذا القبيل".



وأضاف، أن "الاجتماع تم في الدوحة من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين ولم نتطرق إلى أي اتفاق أو ما شابه ذلك"، مبيناً أن "الاجتماع سيتم استئنافه في العاصمة بغداد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي".

يذكر أن القضاء العراقي أصدر حكماً بمنع سفر كل من أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا ومدير لجنة العلاقات الدولية وليد طبرة لحين الانتهاء من قضية تزوير أوراق ترشيح النجم الدولي السابق عدنان درجال في انتخابات اتحاد الكرة الاخيرة.