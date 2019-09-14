الأمن النيابية تستضيف الفياض لمناقشة استهداف مخازن أعتدة الحشد

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل حوادث الاعتداءات المتكررة على مخازن الأعتدة، ومجموعة التدابير المتخذة لمنع تكرارها مستقبلاً، بينها السيطرة التامة على الأجواء العراقية وإيقاف كل الرخص، والإسراع في نقل مخازن العتاد إلى الأماكن المؤمنة والبعيدة عن المناطق السكنية، وتعويض الخسائر البشرية والمادية".وأكد الكعبي، بحسب البيان، أن "مجلس النواب ارتأى أن تكون قضية استهداف مخازن الأعتدة ضمن أولى اهتماماته ومدار بحثه خلال بداية الفصل التشريعي الحالي"، مشدداً على "ضرورة توحيد القرارات والتصريحات و المواقف الوطنية، وإدارة أزمة الإستهداف بكل حكمة وشجاعة وتوازن، فضلاً عن تنسيق الرؤى أمام كل الاستفزازات والهجمات الخارجية التي تستهدف سيادة الدولة وحفظ امن البلد".

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى "الإسراع بإعلان نتائج التحقيقات التي كشفت أولياتها أنها أعمال مدبرة وخارجية".