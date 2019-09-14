نائب عن كربلاء: الحكومات المركزية والمحلية المتعاقبة لم تولِ اهتماماً لتوسعة الحرمين

وقال المسعودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نود بيان إصدار هذا التوضيح حول ما نشر نقلاً عن تصريح منسوب لنا، نؤكد صحة هذا التصريح مع الإشارة إلى مبدأ التقصير الحكومي الواضح طيلة الحكومات السابقة بحق عتباتنا المقدسة ومدينة كربلاء المعطاء كربلاء الشهادة والإصلاح".وأضاف المسعودي، أن "محافظة كربلاء المقدسة لم تشهد أي دعم حكومي خاص كونها عاصمة إسلامية ومركز إشعاع تستقبل سنوياً زهاء مئة مليون زائر من داخل وخارج العراق، ولم تولي الحكومات المتعاقبة المركزية والمحلية التي أنفقت ما يقارب تريليون ومائتي مليار دينار عراقي طيلة السنوات الماضية أي اهتمام في توسعة الحرمين الطاهرين إو إنشاء محطات قطار وتوسعة الشوارع والانفاق وتوفير الباصات الخدمية وتوفير مواقف السيارات وتحسين خدمات البلدية بل على العكس من ذلك أصبحت كربلاء تعاني بشكل غريب من الازدحامات وغلق الطرق في أيام الزيارات الكبيرة وأيام الخميس والجمعة والسبت وانعكس ذلك سلباً على أصحاب الأرزاق".وتابع: "لذلك نبين قيامنا بتقديم جميع المقترحات المناسبة لمعالجة هذا الواقع، ونستنكر وبشدة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات ومزايدات رخيصة من قبل المتصيدين بالماء العكر الذين يبثون سموم الفرقة بين المجتمع الكربلائي الأصيل حيث يحاول هؤلاء على الدوام الإساءة للأفكار والمشاريع الإصلاحية الهادفة ونشر غسيلهم القذر وفسادهم الذي أزكم الأنوف وخيبة أمل الشعب بهم على الأخيرين بدل من نزولهم إلى الشارع ليقدموا الخدمات وتطبيق القانون وتحقيق العدالة لخدمة أهالي كربلاء المخلصين".

وكان المسعودي عزا، أمس الأول الخميس، السبب الأساسي في سقوط الضحايا من الشهداء والمصابين في حادث "ركضة طويريج" إلى ما وصفه بـ"حب السلطة والمال".