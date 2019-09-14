استهداف منزل ضابط في بغداد بقنبلة صوتية

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن منزل ضابط برتبة لواء تعرض لاستهداف بقنبلة صوتية في منطقة الدورة جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منزل ضابط برتبة لواء منسوب إلى وزارة الدفاع تعرض إلى استهداف برمانة صوتية في حي آسيا ضمن منطقة الدورة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية فككت رمانة هجومية ثانية كانت مثبتة على باب المنزل دون إصابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية فككت رمانة هجومية ثانية كانت مثبتة على باب المنزل دون إصابات".
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