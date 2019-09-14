استهداف منزل ضابط في بغداد بقنبلة صوتية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منزل ضابط برتبة لواء منسوب إلى وزارة الدفاع تعرض إلى استهداف برمانة صوتية في حي آسيا ضمن منطقة الدورة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية فككت رمانة هجومية ثانية كانت مثبتة على باب المنزل دون إصابات".

