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استهداف منزل ضابط في بغداد بقنبلة صوتية

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أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن منزل ضابط برتبة لواء تعرض لاستهداف بقنبلة صوتية في منطقة الدورة جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منزل ضابط برتبة لواء منسوب إلى وزارة الدفاع تعرض إلى استهداف برمانة صوتية في حي آسيا ضمن منطقة الدورة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية فككت رمانة هجومية ثانية كانت مثبتة على باب المنزل دون إصابات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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