بالصور.. ما قامت به امانة بغداد شرقي العاصمة

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن حملة لازالة التجاوزات شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في بلدية الصدر الثانية قامت بحملة جديدة لازالة التجاوزات عن القاطع بشكل عام وشارع القدس على وجه الخصوص".

واضافت ان "الحملة تضمنت ازالة أكشاك وسقائف وبسطات ومحال وغيرها من التجاوزات التي استغلت الارصفة والطرقات العامة وسببت إرباكاً في حركة السير والسابلة وتشويهاً للمنظر العام".

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