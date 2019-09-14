بالصور.. ما قامت به امانة بغداد شرقي العاصمة

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اعلنت امانة بغداد، السبت، عن حملة لازالة التجاوزات شرق العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في بلدية الصدر الثانية قامت بحملة جديدة لازالة التجاوزات عن القاطع بشكل عام وشارع القدس على وجه الخصوص".
واضافت ان "الحملة تضمنت ازالة أكشاك وسقائف وبسطات ومحال وغيرها من التجاوزات التي استغلت الارصفة والطرقات العامة وسببت إرباكاً في حركة السير والسابلة وتشويهاً للمنظر العام".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.