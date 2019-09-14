الاعرجي يتحدث عن 'اخفاء حقائق' تمس السيادة العراقية

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، السبت، أن عدم إعلان نتائج التحقيق الحكومي لقصف بعض مواقع الحشد الشعبي واعتماد الجامعة العربية قراراً عراقياً بإدانة القصف الإسرائيلي "تناقض كبير" بالموقف الحكومي يؤدي إلى "إخفاء حقائق تمس السيادة العراقية". وقال الأعرجي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): "إن عدم إعلان نتائج التحقيق الحكومي للقصف الذي تعرضت له بعض مواقع الحشد الشعبي من جهة، واعتماد الجامعة العربية قراراً عراقياً بإدانة القصف الإسرائيلي بناءً على طلب الخارجية العراقية من جهةٍ أخرى، يعكس تناقضاً كبيراً بالموقف الحكومي يؤدي إلى اخفاء حقائق تمس السيادة العراقية".



جدير بالذكر أن وزارة الخارجية أعلنت، أمس الأول الخميس (12 أيلول 2019) أن الجامعة العربية اعتمدت بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة على بعض الدول.



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