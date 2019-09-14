المنافذ: تلاعب بالاوزان ووصف البضاعة سببت هدرا بالمال العام

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط (4) عجلات تم التلاعب بوصف بضاعتها ووزن حمولتها بغية التهرب من دفع الرسوم الكمركية مما سببت هدرٱ في المال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم ضبط (4) عجلات تم التلاعب بوصف بضاعتها ووزن حمولتها بغية التهرب من دفع الرسوم الكمركية مما سببت هدرٱ في المال العام"، مبينة ان "العجلة الأولى كانت محملة بمناشف حمام وبوزن (6970كغم) وما مثبت في المعاملة الكمركية فرش منام ويعتبر ذلك تلاعبا في وصف البضاعة".

واضافت ان "العجلة الثانية كانت محملة بمادة جبس البطاطا بوزن (2 طن) مخبأة خلفها (حب عباد الشمس) بوزن (3200كغم) مثبتة في المعاملة الكمركية وبذلك تكون مادة جبس البطاطا مهربة"، مشيرة الى ان "العجلة الثالثة مثبت الحمولة في المعاملة الكمركية سجاد نايلون (حصيرة) وبوزن (18140كغم) ولكن عند الكشف على البضاعة تبين أنها كاربت موكيت ويعد ذلك تغيرٱ في الوصف للتهرب من دفع الرسوم الأصولية وفقاً لنوع البضاعة".

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وتابعت ان "العجلة الرابعة كانت محملة بمادة رول نايلون سادة للتغليف وما مثبت من وزن في المعاملة الكمركية (10130كغم) ولكن الحمولة الفعلية بعد الكشف والتدقيق أكثر من (35طن)"، مشيرة الى ان "كل ما تقدم من مخالفات تندرج تحت مسمى التهرب الضريبي ودفع الرسوم من خلال التلاعب في الأوزان ووصف البضاعة ".

واكدت انه "تم إعداد محضر أصولي بالمخالفات من قبل لجنة من ممثلي استخبارات المنفذ ومكتب الأمن الوطني وهيئة وشرطة الكمارك فضلاً عن ممثل هيأة المنافذ الحدودية وشعبة البحث والتحري لغرض إحالتها الى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".