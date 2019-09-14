انقاذ امرأة رمت بنفسها من جسر مدينة الطب ببغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية انقذت امرأة رمت بنفسها من جسر مدينة الطب وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة قامت برمي نفسها من اعلى جسر مدينة الطب وسط بغداد بدافع الانتحار".
واضاف المصدر ان "دوريات نجدة بغداد/ الكندي تمكنت من انقاذ المرأة"، مشيرا الى انه "تم تسليمها الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاصوليه بحقها".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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