الحكيم يتحدث عن المعارضة ويحدد خمسة عوامل للنهوض بالواقع التعليمي

وقال الحكيم في كلمة خلال "ملتقى الشباب العربي لريادة الأعمال"، إنه "من الواضح أننا لا نستطيع التقدم نحو المستقبل المعقد إذا بقينا ننظر إلى الماضي أو استمرينا في مسارنا الحالي، وإذا اردنا التطور فعلينا التفكير بصورة مختلفة في استثمار قدراتنا وامكانياتنا".وأضاف الحكيم: "لا يمكن الحديث عن بناء وتنمية الشباب في بيئة وأجواء طاردة ومنفرة لأي عملية تقويم، فهل من المعقول ان نتحدث عن ضرورة استثمار الموهوبين والمبدعين.. وواقعنا التربوي والتعليمي دون مستوى الطموح".

وتابع: "أي واقع ممكن أن نتصوره، وما زلنا نتعامل مع أهم وزارة تمس حياة مئات الالاف من العوائل العراقية كوزارة التربية، وهي ما زالت تدار بالوكالة منذ ما يقارب العام على تشكيل الحكومة، والجميع مطلع على النتائج المتدنية التي يحصل عليها ابناؤنا في مراحلهم الدراسية في كل عام للأسف الشديد".



ولفت الحكيم إلى "الحاجة إلى قوانين صارمة، وإجراءات علمية سريعة، ومنظومة تدريسية متطورة، وخطط حكومية طموحة، وإلى تكاتف مجتمعي وسياسي معاً يجعل من النهوض بواقعنا التربوي والتعليمي أولوية قصوى".

وزاد بالقول: "نشهد نضوجاً ديمقراطياً في العراق بانبثاق المعارضة السياسية الوطنية البناءة التي تساعد على بناء جناحي الديمقراطية من الموالاة والمعارضة لفرز المناهج وتعرية الأخطاء وتقويم الانحرافات في العملية السياسية وتوفير البديل السياسي وتكريس قاعدة حكومة قوية في ظل معارضة سياسية قوية ضمن إطار الدستور والقانون، ونعتقد جازمين أن هذه الخطوة ستثري العملية السياسية وتساعد على تطوير الاداء الحكومي والسياسي على حد سواء".