صالح: يجب ان يتحول العراق من ساحة للتنازع الى ساحة لتلاقي المصالح

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على ضرورة ان يتحول العراق من ساحة للتنازع الى ساحة لتلاقي المصالح.

وقال صالح في كلمته خلال انطلاق اعمال ملتقى الشباب العربي لريادة الاعمال، وحضرته الخليج 365، ان "الاجواء في المنطقة ملبدة بالقلق"، مبيينا ان "العراق لا يتمنى الحرب في اي منطقة".

واكد صالح ان "قطاع الشباب يحتاج العديد من الاهتمام"، مشددا على ضرورة "ان يتحول العراق من ساحة للتنازع الى ساحة لتلاقي المصالح".