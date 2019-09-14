نادي قطر يساند نجمه العراقي السابق بتغريدة

رياضة 2019-09-14 | 09:36 0 مشاهدة ساند نادي قطر القطري، نجمه العراقي السابق حسين علي، بعد إجرائه لعملية جراحية في مستشفى "اسبيتار" بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس الأول. وتعرض علي لكسر في الكاحل خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البحريني في الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. ونشر نادي قطر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تتمنى إدارة نادي قطر وجماهيره الشفاء العاجل والعوده من جديد للنجم العراقي حسين علي لاعب الملك السابق بعد إجرائه لعمليه جراحيه في مستشفى اسبيتار".



يذكر أن علي مثل نادي قطر في الموسم الماضي 2018/ 2019، قبل أن يعود إلى الزوراء في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

يذكر أن علي مثل نادي قطر في الموسم الماضي 2018/ 2019، قبل أن يعود إلى الزوراء في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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