بنك بريطاني يتوقع وصول أسعار نفط خام برنت إلى 65 دولاراً

وقال البنك إنه من المتوقع أن تصل معدل أسعار خام برنت إلى 65 دولاراً في عامي 2019- 2020، كما أن تقديرات متوسط سعر الخام الأميركي ستصل إلى 58 دولاراً للبرميل في 2019، و60 دولاراً في 2020.

وقال البنك: "ما تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل سلبية على صعيد الاقتصاد الكلي حول العالم"، مضيفاً أن "التوترات التجارية وتباطؤ نشاط التصنيع ما يزالان يؤثران على الطلب".



وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل إلى 800 ألف برميل يومياً و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

وقال "باركليز" إنه على الرغم من أن أسعار النفط تأثرت بفعل تصاعد التوترات التجارية، إلا أن أساسيات العرض والطلب تبقى داعمة للأسعار إلى حد كبير.

ويرى البنك أن نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتباطأ بدرجة كبيرة في الوقت الذي من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار السلع على الإنفاق الرأسمالي.



و"باركليز" هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في الاستثمار والخدمات المالية ومقرها في لندن، وينظم بنك "باركليز" في أربع شركات رئيسية هي: الخدمات المصرفية الشخصية والأعمال المصرفية للشركات وإدارة الثروات وإدارة الاستثمار.