حركة الابدال: مستعدون للرد على اسرائيل بعد استهدافها فصائل المقاومة

اكدت حركة الابدال، استعدادها للرد على اسرائيل بعد استهدافها فصائل المقاومة، مبينة ان الرد سيكون من الاراضي السورية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن نائب رئيس الحركة كمال الحسناوي قوله إن "الكيان الصهيوني اعتدى على فصائل المقاومة وكان هناك رد من قبل حزب الله اللبناني"، لافتاً إلى أن "فصائل المقاومة في سورية، لديها استعدادات أيضا، للرد على الكيان الصهيوني".

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وحول عدم سماح نظام الأسد بفتح جبهة الجولان السوري المحتل في حال أي تطور عسكري جديد مع اسرائيل، قال الحسناوي إنه "لم يرد أي منع من قبل الحكومة السورية لاستخدام الأراضي السورية، لشن عمليات ضد إسرائيل وإن ما يشاع عن ذلك غير صحيح".

وإلى الآن، لم تعلن الحكومة العراقية عن نتائج التحقيقات بشأن التفجيرات التي استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي، الا انها أعلنت بشكل رسمي أن التفجيرات بفعل عامل خارجي، وسط تأكيدات وتصريحات لقيادات سياسية وامنية بأن الاستهدافات ناجمة عن طائرات مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي.