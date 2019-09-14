2019-09-14 | 08:43
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وسيرتدي فريق الشرطة الزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي الزوراء الأبيض الكامل في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
وفي حال تعادل الفريقان في الأشواط الاصلية، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب الأشواط الإضافية.
ويتسع ملعب الكوت لـ20 ألف متفرج، حيث من المؤمل أن تغص المدرجات بالجماهير بعدما تم تخصيص حافلات للنقل المجاني لجماهير الفريقين.
يذكر أن الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز في الموسم الماضي، فيما توج الزوراء بكأس العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الشرطة والزوراء وجهاً لوجه في السوبر العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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