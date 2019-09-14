رأى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، أنه لا يمكن إدراج مادة "حساسة ومهمة" ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان دون توفر معلومات دقيقة وأرضية مناسبة صالحة للنقاش.
وأشار إلى أن "هناك مطالبات متكررة وفي أكثر من محفل للحكومة الاتحادية بغية تقديمنا ما لديها من معلومات توفرت لديها خلال التحقيقات حول الاعتداءات التي تحصل بين الحين والآخر على بعض مقرات الحشد"، مضيفاً أن "توفر بيانات دقيقة من الحكومة من خلال التحقيقات والتواصل مع التحالف الدولي هو أمر مهم".
وتابع، أن "الجميع يعلم أن التحالف الدولي لديه سطوة كبيرة بموضوع الأجواء العراقية والاستخبارات، إضافة إلى كثير من الأمور العسكرية البعيدة عن سلطة الحكومة الاتحادية، بالتالي فإن الحصول على قواعد بيانات من تلك القوات هو أمر سيخدمنا كثيراً خلال مناقشة هذه الاعتداءات بالمرحلة القريبة المقبلة".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الأولى من السنة التشريعية الثانية اليوم السبت، فيما يخلو جدول أعمال الجلسة من فقرة مناقشة "الاعتداءات" التي تعرضت لها مقرات الحشد الشعبي بالفترة السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: لا يمكن إدراج مادة حساسة ومهمة على جدول الأعمال دون توفر أرضية مناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.