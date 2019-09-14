نائب: لا يمكن إدراج مادة حساسة ومهمة على جدول الأعمال دون توفر أرضية مناسبة

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمضي مجلس النواب بإدراج مادة مهمة وغاية بالحساسية في جدول أعماله دون وجود معلومات كافية وقاعدة بيانات دقيقة أو مقدمات أرضية صالحة لمناقشة هكذا مواضيع".وأشار إلى أن "هناك مطالبات متكررة وفي أكثر من محفل للحكومة الاتحادية بغية تقديمنا ما لديها من معلومات توفرت لديها خلال التحقيقات حول الاعتداءات التي تحصل بين الحين والآخر على بعض مقرات الحشد"، مضيفاً أن "توفر بيانات دقيقة من الحكومة من خلال التحقيقات والتواصل مع التحالف الدولي هو أمر مهم".

وتابع، أن "الجميع يعلم أن التحالف الدولي لديه سطوة كبيرة بموضوع الأجواء العراقية والاستخبارات، إضافة إلى كثير من الأمور العسكرية البعيدة عن سلطة الحكومة الاتحادية، بالتالي فإن الحصول على قواعد بيانات من تلك القوات هو أمر سيخدمنا كثيراً خلال مناقشة هذه الاعتداءات بالمرحلة القريبة المقبلة".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الأولى من السنة التشريعية الثانية اليوم السبت، فيما يخلو جدول أعمال الجلسة من فقرة مناقشة "الاعتداءات" التي تعرضت لها مقرات الحشد الشعبي بالفترة السابقة.