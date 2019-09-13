نائب يرجح تأخر حسم مرشح التربية

رجح نائب عن ائتلاف النصر، الجمعة، ان يتاخر حسم مرشح حقيبة التربية "لاسباب عدة".
وقال طه الدفاعي في حديث لـ الخليج 365، ان "منصب وزير التربية يعتبر من المانصب المهمة والتي ترتبط بمستقبل الاجيال"، مبينا ان " حسم هذا المنصب قد يتأخر كثيرا نتيجة لعدم وجود مرشح للحقيبة حتى اللحظة، اضافة الى وجود اعتراضات على الجهة السياسية المخولة بتقديم مرشح الوزارة، فضلا عن عدم وجود توافق حتى اللحظة حولها بين الكتل السياسية".
واضاف الدفاعي، ان "تقديم مرشحين من العنصر النسوي لوزارة التربية هو امر يتعلق بالكتلة السياسية المخولة بتقديم المرشح للحقيبة والتي دائما ما كانت تقدم شخصية نسوية على اعتبار ان المراة جزء مهم من المجتمع العراقي وينبغي تمثيلها بالكابينة الحكومية كجزء من دعم النساء".
واضاف الدفاعي، ان "تقديم مرشحين من العنصر النسوي لوزارة التربية هو امر يتعلق بالكتلة السياسية المخولة بتقديم المرشح للحقيبة والتي دائما ما كانت تقدم شخصية نسوية على اعتبار ان المراة جزء مهم من المجتمع العراقي وينبغي تمثيلها بالكابينة الحكومية كجزء من دعم النساء".
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