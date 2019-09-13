مقتدى الصدر: لن يدوم فسادهم

وقال الصدر في تغريدته اليوم، لن يدوم فسادهم.

وكان الصدر، الذي يزور ايران حالياً، قد ظهر الى جانب المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، وعدد من رجال الدين، في مجلس عزاء حسيني في ايران.



وقبل نحوأسبوع، أطلق السيد مقتدى الصدر، حملة ضد تحالف الفتح متهماً إياه بأنه يريد "تحولا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب، وإذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة .. فإني اعلن براءتي منها".