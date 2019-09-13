'البليزر' موضة العام لإطلالة جامعية مميزة! كيف تنسقيها؟

يعتبر البليزر "السترة الرسمية" إحدى القطع المميزة لإطلالة جامعية فريدة، لاسيما أنكِ تستطيعين تنسيقه مع الجينز فهو لم يعد يقتصر على الإطلالة الكلاسيكية التقليدية. تعرفي على أنواع البليزر وكيفية تنسيقه ضمن أزياء الجامعة باتباع النصائح التالية: كيف ترتدين البليزر بأناقة للجامعة؟ - نسقي البليزر مع بنطلون أو تنورة من الجينز وتمتعي بإطلالة كاجوال يومية وعصرية أنيقة. Advertisements - ارتدي البليزر كبير الحجم "الأوفر سايز" مع بنطلون بقصة الشارلستون وتمتعي بمظهر عصري وجذاب على خُطى مدونات الموضة. - اختاري البليزر الطويل ونسقيه مع تنورة. ستجعلكِ هذه الإطلالة تبدين أكثر طولاً وأنوثة. - يُمكنكِ ارتداء البليزر بالألوان الجريئة لمظهر عصري مفعم بالجاذبية. - البليزر الكاروهات أيضاً من الأنماط الجميلة والرائجة في كل وقت، فلا تترددي بارتدائه.

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