أعلن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الجمعة، عن دعمه لإجراء تحقيق حكومي أو قضائي بشأن قضية المغيبين، محذرا من محاولة البعض تدويلها وهم جزء من الحكومة والبرلمان، رأى انها إزدواجية بالمواقف ودعايات انتخابية. وقال الاعرجي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نحن مع إجراء تحقيق حكومي أو قضائي بشأن قضية المغيبين". وأضاف، أن "محاولة البعض تدويلها وهم جزء من الحكومة والبرلمان تكشف عن ضعف ممثليهم فيهما أو إزدواجية المواقف لتنفيذ دعايات انتخابية أو تنفيذ أجندات خارجية ونحن نخشى الأخير من أن يكون بداية لمشروع قديم جديد يراد به تمزيق العراق وإضعافه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأعرجي يدعو لتحقيق حكومي في قضية المغيبين ويحذر من الدعايات الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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