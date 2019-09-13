تحذير للنساء... عادة جمالية تؤدي للاصابة بالسرطان

حذرت مجلة "أن ستايل" (Instyle) الألمانية من أن طلاء الأظافر قد يحتوي على مواد ضارة بالصحة تصل إلى حد التهديد بالإصابة بالسرطان.
وأضافت (Instyle) أن مادة "تولوين" (Toluene) المعروفة أيضا باسم "Toluol" قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بالأعصاب والمخ ومشاكل بالسمع والتنفس والغثيان، كما قد يكون لها تأثير سلبي على الجنين بالنسبة للمرأة الحامل.
كما أن مادة "الفورمالديهايد" (Formaldehyde) ترفع خطر الإجهاض والربو وسرطان الدم وسرطان الأنف وسرطان الحنجرة.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب احتواء طلاء الأظافر على الكافور (Camphor) في الإصابة بتهيج البشرة واستجابات تحسسية (مثل الاحمرار والحكة)، فضلا عن الدوار والغثيان والصداع.
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