تحذير للنساء... عادة جمالية تؤدي للاصابة بالسرطان

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة "دايبوتيل فثالات" ‫(Dibutyl Phthalate) المعروفة اختصارا بـ(DBP) قد تؤدي إلى حدوث تغيرات ‫هرمونية تترتب عليها اضطرابات هرمونية واضطرابات الخصوبة ومشاكل الكبد.‫وأضافت (Instyle) أن مادة "تولوين" (Toluene) المعروفة أيضا باسم "Toluol" قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بالأعصاب والمخ ومشاكل بالسمع والتنفس ‫والغثيان، كما قد يكون لها تأثير سلبي على الجنين بالنسبة للمرأة ‫الحامل.

كما أن مادة "الفورمالديهايد" (Formaldehyde) ترفع خطر الإجهاض والربو ‫وسرطان الدم وسرطان الأنف وسرطان الحنجرة.

‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب احتواء طلاء الأظافر على الكافور (Camphor) ‫في الإصابة بتهيج البشرة واستجابات تحسسية (مثل الاحمرار والحكة)، فضلا عن الدوار والغثيان ‫والصداع.