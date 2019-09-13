مصرع 3 أشخاص وإغلاق مطارين جراء أمطار غزيرة جنوب إسبانيا

افادت وسائل اعلام، اليوم الجمعة، بمصرع ثلاثة أشخاص على الاقل وإغلاق مطارين جراء أمطار غزيرة جنوب إسبانيا. وقالت تقارير اعلامية، إن حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تهطل لثاني يوم على جنوب إسبانيا ارتفعت إلى ثلاثة أشخاص حتى الان، فيما أغلق مطاران اثنان وعشرات الطرق. Advertisements يتبع..

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