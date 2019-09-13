الديمقراطي الكردستاني: جهات تريد ضرب حكومة المهدي بالسهم الكردي

وقال علي الفيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد المرتقبة الاسبوع المقبل هي استكمال للزيارات السابقة المتبادلة بغية مناقشة الملفات الحساسة والمهمة التي طرحت باللقاءات السابقة"، مبينا ان "احدى اهم اولويات حكومة الاقليم الجديدة هي التوجه الى بغداد وحل المشاكل العالقة بالحوار البناء".

واضاف الفيلي، أن "ابرز المشاكل التي تطرح اغلبها في كل لقاء هي قضية النفط والغاز والمنافذ الحدودية والمادة 140 والمناطق المتنازع عليها وعودة البيشمركة وميزانيتهم ، كونها ملفات شائكة وبحاجة الى تفاوض ماراثوني بغية الوصول فيها الى نتائج ملموسة"، مشددا على ان "هناك تقدما بتلك الملفات لكن الطريق ما زال طويلا للوصول الى نتائج حاسمة ونهائية".

واكد الفيلي، ان "هناك من يحاول استغلال التقارب بين حكومتي بغداد واربيل سياسيا لضرب حكومة عادل عبد المهدي بالسهم الكردي"، مشددا ان "الكرد جادين بالاستمرار في هذا الطريق لحين الوصول الى نتائج مرضية للجميع".

