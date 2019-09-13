- 1/2
- 2/2
ذكر تقرير إخباري، الأربعاء، أن بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مايكل شوماخر، استفاق من الغيبوبة التي دخل فيها قبل سنوات.
ونقلت الصحيفة عن ممرض قوله: "يمكنني أن أقول لكم إن (شوماخر) بات واعياً".
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج اعتمد على نقل خلايا جذعية إلى جسم شوماخر تساعد في تقليص الالتهابات.
وكانت الصحيفة أفادت في وقت سابق بأن السائق الألماني الشهير نقل لمستشفى لتلقي "علاج سري".
ولم يظهر شوماخر أمام الإعلام منذ الإصابة التي تعرض لها خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل 5 سنوات، ونتجت عن جروح خطيرة في الرأس، ودخل بعدها في حالة من الغيبوبة.
ومن المفترض أن يكون خرج شوماخر من المستشفى الأربعاء.
ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر لم تسمها قولها إن شوماخر عولج مرتين على الأقل في هذا المستشفى، وتم إدخاله في كل مرة تحت اسم مستعار، وجرى تقديم العلاج له من جانب فريق طبي صغير.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكل شوماخر يستعيد وعيه بعد غيبوبة دامت 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.