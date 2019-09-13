مايكل شوماخر يستعيد وعيه بعد غيبوبة دامت 5 سنوات

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن شوماخر (50 عاماً) أصبح واعياً بما يدور حوله، بعد تلقيه علاجاً يعمتد على الخلايا الجذيعة في مستشفى باريسي.

ونقلت الصحيفة عن ممرض قوله: "يمكنني أن أقول لكم إن (شوماخر) بات واعياً".



وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج اعتمد على نقل خلايا جذعية إلى جسم شوماخر تساعد في تقليص الالتهابات.

وكانت الصحيفة أفادت في وقت سابق بأن السائق الألماني الشهير نقل لمستشفى لتلقي "علاج سري".

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